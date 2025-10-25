◆SMBC日本シリーズ2025第1戦ソフトバンク―阪神（25日、みずほペイペイドーム）ソフトバンクの先発有原航平が2度目のピンチを防いだ。4回まで無失点に抑えていた有原は、5回先頭の島田海吏に二塁への内野安打を打たれ、二盗も許した。それでも、郄寺望夢を空振り三振、坂本誠志郎を遊ゴロ、小幡竜平を中飛に抑えて得点を許さなかった。有原は5回を無失点とし、勝ち投手の権利を得た。