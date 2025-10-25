Jリーグは10月25日、J１第35節の８試合を各地で開催した。首位の鹿島と３位の京都の上位対決は、１−１のドローで決着した。京都は36分にマルコ・トゥーリオの得点で先制。追いかける鹿島は90＋６分、鈴木優磨のゴールで引き分けに持ち込んだ。17位の横浜FMは、５位の広島と対戦。植中朝日、天野純、ジェイソン・キニョーネスがネットを揺らし、３−０で快勝。残留に向けて一歩前進した。また、横浜FMの勝利により、25日は試