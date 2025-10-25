北海道・小樽警察署は2025年10月25日、傷害の疑いで小樽市に住む漁師の男（23）を逮捕しました。男は、10月21日午前1時半すぎから午後2時半すぎまでの間、小樽市花園1丁目の飲食店で、漁師の後輩である少年（18）の顔面を平手や拳で複数回殴り、けがを負わせた疑いがもたれています。警察によりますと、少年は頭部や顔面に傷を負い、頬骨を骨折するなど全治3か月の重傷です。午前10時半ごろ、被害にあった少年が「仕事の先輩から殴