男子フリーの演技を終え、歓声に応える佐藤駿＝重慶（共同）【重慶共同】フィギュアスケートのグランプリ（GP）シリーズ第2戦、中国杯最終日は25日、重慶で行われ、男子は佐藤駿（エームサービス・明大）がショートプログラム（SP）に続いてフリーも1位となり、合計278.12点でGP通算2勝目を挙げた。山本草太（MIXI）は211.67点で9位。女子はSP2位の渡辺倫果（三和建装・法大）がフリー5位となったが、合計198.63点で3位に入っ