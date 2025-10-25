元ソフトバンクの監督を務めた工藤公康氏（６２）が「ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２５」第１戦（みずほペイペイ）の始球式に登場した。工藤氏は２０１５年から２１年までホークスで指揮を執った。監督の７年間で日本一が５度。?優勝請負人?としてチームの黄金期を築いた。始球式では監督時代と同じ背番号８１のユニホームでマウンドに上がると、現役時代さながらのフォームから投じた球は高めに抜けた。投球を終えると、各