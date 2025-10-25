◆ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２５第１戦ソフトバンク―阪神（２５日・みずほＰａｙＰａｙ）阪神の４番・佐藤輝明内野手が勝ち越し打を放った。０―１の６回無死二、三塁。３番・森下の遊ゴロの間に同点とすると、なおも１死三塁。ソフトバンク・有原の低め変化球を右中間にはじき返す適時二塁打で、勝ち越しに成功した。二塁ベース上で両手の拳を突き上げた。この回先頭の近本が中前打で出塁すると、中野の三塁線ギリギリの