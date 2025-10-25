◆ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２５第１戦ソフトバンク―阪神（２５日・みずほＰａｙＰａｙ）阪神・中野拓夢内野手が神業セーフティーバントを決めた。０―１の無死二塁で、三塁線へ勢いを殺した絶妙なバント。三塁・野村は打球を見送ったが、ギリギリでフェアゾーンに残った。シーズンから何度も見せてきた“神業”を日本シリーズでも決めた。直後に森下の同点打、佐藤輝に勝ち越し打が生まれた。