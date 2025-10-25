２４日、九寨溝の湖「長海」で雪景色を楽しむ観光客。（ドローンから、九寨溝＝新華社配信／桑吉）【新華社九寨溝10月25日】中国四川省アバ・チベット族チャン族自治州にある世界自然遺産の九寨溝でこのほど、雪が降り、山々や森が一面の銀世界となった。２４日、雪化粧した九寨溝の湖「長海」。（ドローンから、九寨溝＝新華社配信／桑吉）２４日、雪化粧した九寨溝の湖「長海」。（ドローンから、九寨溝＝新華社配信／桑吉）２