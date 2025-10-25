◇プロ野球 日本シリーズ第1戦 ソフトバンク-阪神(25日、みずほPayPayドーム)阪神が6回、上位打線の躍動で勝ち越しに成功しました。初回2アウトから森下翔太選手の2塁打で好機をつかんでいた阪神打線。しかしこれを生かせず攻撃を終えると、裏には先制を許しました。反撃に転じたい阪神打線でしたが、5回までソフトバンク・有原航平投手の前に快音ならず、無得点に抑えられていました。しかし6回、先頭で打席に向かった1番・近本光