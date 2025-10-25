◇明治安田J1リーグ第35節柏2―０横浜FC（2025年10月25日三協F柏）柏のMF仲間隼斗（33）が1得点1アシストの活躍で貴重な勝利に貢献した。ホームの横浜FC戦に0―0のハーフタイム明けから投入され、2シャドーの一角で攻撃にアクセントを加えると、後半27分に同じ途中出場のMF山田雄士につないで先制点をアシスト。4分後のカウンターではこぼれ球を右足で蹴り込んで自ら勝利を決定付ける一撃を決めた。「ワンチャンスという