20th Century・井ノ原快彦（49）の妻で俳優の瀬戸朝香（48）が25日、自身のインスタグラムを更新。イギリスで過ごした親子の時間をシェアした。【写真】子どもの近影チラリ…わが子の留学先で親子時間を過ごした瀬戸朝香瀬戸は、昨年11月の投稿で長男（15）、長女（11）がそろってイギリス留学中であることを告白。先月の投稿では、夏季休暇のため一時帰国していた子どもたちが再び留学先に旅立ったことを伝えていた。この日