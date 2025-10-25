後半５分に逆転して喜ぶ日大藤沢の選手たち＝日大藤沢高第１０４回全国高校サッカー選手権神奈川県２次予選は２５日、日大藤沢高などで準々決勝４試合が行われ、日大藤沢、横浜創英、桐光学園、桐蔭学園が準決勝に進出した。日大藤沢は橘に２―１で逆転勝ちし、昨年準優勝の横浜創英は横浜商大に３―０で快勝。桐光学園は法政二に４―０、桐蔭学園は湘南工大付に３―０で勝利した。準決勝は１１月２日にＵｖａｎｃｅとどろき