小泉防衛相は、海上自衛隊の横須賀基地を訪れ、最新鋭の護衛艦を視察しました。高市政権が目指す防衛装備品の輸出促進について、「トップセールスを強化していく」と意欲を示しました。小泉防衛相「（防衛装備品の輸出は）我が国にとって望ましい安全保障環境を創出するためにも重要な政策的手段。防衛外交を展開する中で、トップセールスを強化していきたい」小泉防衛相が視察したのは、最新鋭の護衛艦「くまの」です。「くまの」