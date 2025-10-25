体操の世界選手権（インドネシア・ジャカルタ）で、女子の杉原愛子（ＴＲｙＡＳ）が快挙達成だ。２５日に行われた種目別決勝の床運動で１３・８３３点をマークし、金メダルに輝いた。同種目の日本勢では２１年大会の村上茉愛以来となる頂点取りに、歓喜の涙を浮かべた。また同日の平均台でも銅メダルに輝き、今大会で２個のメダルを手にした。２０１６年リオデジャネイロ五輪、２１年東京五輪代表の杉原は２２年に一度は現役