フリーの望月理恵アナウンサーが、少し変わった秋衣装ショットを公開した。２５日にインスタグラムで「ちょっと微妙なポーズでしかもブレてますが、、１番好きな写真だったのでこれにしました」とつづって、赤のトップスにブラウンのスカート、パンプスを履いた姿をアップ。最後に「秋の衣装ですね。私は、、グラタンが食べたくなる季節です」と結んだ。この投稿には「凄く背が高く見える」「衣装の中で紅葉が」「美しいアン