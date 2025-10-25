過干渉な母に29歳でも門限は夜10時を強制され続けた筆者。「娘は一生一緒にいるもの」と信じる母が35歳で突然「早く孫を」攻撃に豹変！ 限界を迎えて実家を出た時に感じた、初めての自由とは。 29歳でも門限10時の現実 箱入りで育った私は、29歳になっても「門限は夜10時」 一人暮らしなど絶対にダメ。母にとって娘は「一生一緒に暮らす存在」でした。 会社の飲み会があれば「帰宅は何時？」「お店はどこ？」 男友達と出か