“本作り”の仕事に備える、とある6人の朝のひととき。この記事の画像を見る心地良い香りで癒される朝もあれば、寝坊してバタバタの朝もある。ちょっと不器用だけど、“本作り”という仕事へまっすぐ向き合う人々の、1日のはじまりを描きます。『わたしのおでかけ準備 Get Ready With Me』のテーマは、「本をつくる人たちの朝の準備」！ 作家・編集者といった“本作り”に携わる6人のエピソードを、オムニバス形式で描くイラス