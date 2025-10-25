タレントで実業家の板野友美（34）が25日に自身のインスタグラムを更新。オフショットを披露した。板野は「YouTubeで話してた例の」と書き出し車内で撮影された写真を複数枚投稿。YouTubeではタレントの重盛さと美とコラボしており「カメラ上手すぎの可愛すぎエロカメラマンが撮ってくれた」とつづった。この投稿にファンからは「どれもビジュが素晴らしい」「重盛ちゃんナイスアングル」「これはともちん最高の写真」「写