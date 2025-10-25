【明治安田J1リーグ】京都サンガF.C. 1−1 鹿島アントラーズ（10月25日／サンガスタジアム by KYOCERA）【映像】痙攣しながら足裏でねじ込んだ瞬間鹿島アントラーズのFW鈴木優磨が、優勝争いのライバルである京都サンガF.C.を相手に劇的ゴール。足を攣りながらも魂で押し込んだ同点弾にファンたちが歓喜している。首位に立つ鹿島はJ1リーグ35節で、勝点5差で3位の京都と敵地で対戦。優勝を争うライバルとのシックスポインター