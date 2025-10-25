元TBSアナウンサーで女優の田中みな実（38）が25日放送のTBSラジオ「ガスワンプレゼンツ田中みな実あったかタイム」（土曜午後6時30分）に出演。スペシャルウィーク当日にゲストを呼ばず、田中単独のトークになってしまい、本音を漏らした。番組冒頭、田中は「ゲストなし。田中みな実の1人しゃべりでございます」と切り出した。通常は「あったかタイム」ファミリーと呼ばれるゲストと仲むつまじいトークを披露するのが通例だが、