ÊÝ¸îÄ¾¸å¤Ï¹Å¤¤´é¤Ä¤­¤À¤Ã¤¿¥Ñ¥°¤¬¡¢°¦¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤È½Ð²ñ¤Ã¤¿¤é¡Ä¡©ÊÌ¸¤¤Î¤è¤¦¤ËÊÑ²½¤·¤¿¸½ºß¤Î»Ñ¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£Åê¹Æ¤Ïµ­»ö¼¹É®»þÅÀ¤Ç89Ëü²ó¤òÄ¶¤¨¤ÆÉ½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢2.5Ëü·ï¤Î¤¤¤¤¤Í¤¬´ó¤»¤é¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¡§¶±¤¨¤¿É½¾ð¤Î¡Ø¼Î¤Æ¤é¤ì¤¿¸¤¡Ù¤ò»ô¤¤¡¢°¦¾ð¤òÃí¤®Â³¤±¤¿·ë²Ì¡Ä¤â¤Ï¤äÊÌ¸¤¤Ê¡Ø¥Ó¥Õ¥©ー¥¢¥Õ¥¿ー¡Ù¡Û ÊÝ¸îÄ¾¸å¤ÏÉÔ°Â¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¥Ñ¥° X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Öpugtoossan¡×¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿