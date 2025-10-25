◇男子ゴルフアジア太平洋アマチュア選手権第3日（2025年10月25日UAEエミレーツGCマジュリスC＝7289ヤード、パー72）4位から出た16歳の長崎大星（勇志国際高）が8バーディー、1ボギーの65をマークし、通算17アンダーで単独首位に浮上した。2位に5打差をつけて初優勝に王手を掛けた。今大会の優勝者には来年のマスターズ、全英オープンの出場権が付与される。来年4月に16歳6カ月となる長崎がマスターズに出場すれば17歳