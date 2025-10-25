シンガー・ソングライター崎山蒼志（23）の公式サイトが25日、体調不良により、26日に開催を予定していた広島Live space Reedの公演を見合わせると伝えた。公式サイトでは「10月26日（日）広島Live space Reedにて開催を予定しておりました崎山蒼志弾き語りツアー2025『ダイアリー』公演は、体調不良により公演を見合わせさせて頂くこととなりました」と発表。続けて「振替公演に関しましては、現在未定となっておりますため、改め