元TBSアナウンサーで女優の田中みな実（38）が25日放送のTBSラジオ「ガスワンプレゼンツ田中みな実あったかタイム」（土曜午後6時30分）に出演。自身の潔癖性具合について語った。今回は通常のゲスト登場回ではなく、1人語り回。女性リスナーからのメール内容は潔癖性だった。田中が普段から番組内で話している内容に共感しているという。リスナーは自身の潔癖性の具体例として「酔っぱらった彼がもし帰ってきたらベッドに入って