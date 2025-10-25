NGT48の3期生、鈴木凛々花（17）の卒業公演が25日、NGT48劇場（新潟市）で行われた。この日は9月30日に17歳の誕生日を迎えた鈴木の「生誕祭」も兼ねて開催。「みなさんに恩返しできるように頑張ります」と、1曲目の「PARTYが始まるよ」に始まり、アンコールのラスト「桜の木になろう」まで19曲をパフォーマンスした。「たったさっきまで（卒業の）実感があったけど、始まってからは『あれ』って…」と、公演前半はリラックスムード