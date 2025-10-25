HaloシリーズはXboxを代表する名作FPSゲームです。新たに、初代HaloのキャンペーンモードをUnreal Engine 5でリメイクした「Halo: Campaign Evolved」が2026年に発売予定であることが発表されました。Halo: Campaign EvolvedはXbox Series X|SやPCだけでなくPlayStation 5向けにもリリースされます。Halo: Campaign Evolved launches on PS5 in 2026 - PlayStation.Bloghttps://blog.playstation.com/2025/10/24/halo-campai