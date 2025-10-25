英ロンドン在住のミュージシャン・布袋寅泰が日本に帰国した。２５日にインスタグラムで「ただいま日本」と始めて、「卓球くんと朝の豊洲市場で最高のお寿司。マニアックで楽しい話は尽きず。Ｍｏｖｅｙｏｕｒｂｏｄｙのお礼も伝えられて良かった！また会いましょう」とつづって、「電気グルーヴ」の石野卓球と寿司店の前での２ショットをアップした。この投稿には「お帰りなさい」「かっこいいお２人」「サイコーなタッグ」