◆男子ゴルフアジア太平洋アマチュア選手権第３日（２５日、ドバイ・エミレーツＧＣ＝７２８９ヤード、パー７２）４位で出た１６歳の長崎大星（宮崎・勇志国際高）が８バーディー、１ボギーの６５をマークし、通算１７アンダーに伸ばし、後続に５打差の単独首位に浮上。来年４月のメジャー、マスターズ出場に王手をかけた。ホールアウト後に「今回の試合は一番自分の中でフォーカスができた試合。３日間いいスコアで上がれ