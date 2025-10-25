このお話は、著者・こっとん(@amatou_kotton)さんが、自治会での子ども会で自己主張の強い人の言動に振り回されたエピソードが描かれています。集団で何かを行おうとすれば、大勢をまとめる人や現場でちゃきちゃき動く人、周囲に目や気を配れる人など、いろいろな人がいた方がスムーズに事が運びますよね。適材適所でそれぞれが力を発揮できれば、少し憂うつな役をやる時もみんなの負担が少なくできるように思います。