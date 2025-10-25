玉野競輪場のF1が26日、開幕する。25日は前検が行われた。橋本宇宙（そら、26＝佐賀）は7月京王閣G3ミッドナイトの後、練習中に右足裏を骨折。2カ月以上、治療に専念した。奈良開催の向日町記念で復帰後は佐世保、宇都宮F1で予選を突破してポテンシャルの高さを示した。「前回は後ろで援護してくれた先輩のおかげだけど、最終日は攻めたレースができた。ひと場所ごとに状態も良くなっている」と変化を実感する。ケガは完