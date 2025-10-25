女優の山本美月（34）が25日、自身のインスタグラムを更新。プライベートショットを披露した。山本は「前回いつ行ったか記憶がないくらい久しぶりに、ハウステンボスへ」と長崎・ハウステンボスへの旅行を報告。「今回のお目当てはミッフィー！友達が行ってて写真見せてもらって、あまりの可愛さに即飛行機予約！」とつづり、ミッフィーエリアを満喫する写真を複数枚投稿した。この投稿にファンからは「ミッフィーに負けな