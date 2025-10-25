職場でのできごとは、仕事だけではなく、人間関係や個人の態度など、さまざまな要素によって受け取り方が変わるものです。そんななか、投稿者さんは身に起きたできごとにモヤモヤが止まらないようです。『今日、仕事の朝礼で若い社員が急に泣き出した。涙が止まらず朝礼にもならず、グダグダ。アイドルがグループから推しが脱退して悲しくて……という理由で』「えっ？」という空気が流れたのは言うまでもありません。その日その社