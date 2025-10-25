◆SMBC日本シリーズ2025第1戦ソフトバンク―阪神（25日、みずほペイペイドーム）阪神の村上頌樹が投じた?超遅球?に、みずほペイペイドームのスタンドがどよめいた。2回2死。ソフトバンクの牧原大成への初球は59キロの超スローカーブ。外角低めの捕手のミットに収まるストライクとなった。牧原大への2球目は外角低めへの137キロのツーシームで、球速差78キロの球で三ゴロに倒れた。