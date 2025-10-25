中越地震から21年を迎えた10月23日。被災地は寄せられた支援への感謝やこれからの日々への決意の思いなどにあふれていました。 中越地震からは10月23日で21年。全村避難を余儀なくされた長岡市の旧山古志村では、21年にわたり寄せられた全国からの支援などへの感謝の思いを伝える集いが行われました。【山古志地区の住民】「子どもたちが歌っている歌の中に『ありがとう、ありがとう』と。私たちも聞いていて『そのとおり』と思っ