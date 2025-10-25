現役選手が自慢ののどを披露したカラオケ大会＝２５日、川崎競輪場西ステージ川崎競輪場（川崎市川崎区）は２５日、今年最後となる地元でのレース（２５〜２７日）に合わせ、家族向けイベントを開催した。現役選手のカラオケ大会やダンス教室などが行われ、盛りだくさんの企画を来場者らが楽しんだ。同競輪場はメインスタンドの改修工事に入るため、１１月〜来年７月末まで本場開催は休止となる。改修前最後のレースを盛り上げ