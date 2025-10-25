「めるる」こと俳優でモデルの生見愛瑠さん（23）が2025年10月18日、自身のインスタグラムを更新。抜群のスタイルが際立つニットワンピース姿を披露した。「ファンミーティングありがとうございました」生見さんは、「ファンミーティングありがとうございました」と感謝の言葉を添えて、ノースリーブのニットワンピース姿を投稿。「なんか本当ーーーーに幸せな時間でした」とし、「楽しかったなぁ」「イントロクイズ早くやりたい！