藤木直人、高見侑里がパーソナリティをつとめ、アスリートやスポーツに情熱を注ぐ人たちの挑戦、勝利にかける熱いビートに肉迫するTOKYO FMのラジオ番組「SPORTS BEAT supported by TOYOTA」（毎週土曜 10:00〜10:50）。10月18日（土）の放送は、アスリートアンバサダー・寺田明日香さんが登場！ ここでは、9月13日（土）〜21日（日）に開催された「東京2025世界陸上」について伺った模様をお届けします。（左から）藤木直人、寺田