脳科学者の茂木健一郎がパーソナリティをつとめ、日本や世界を舞台に活躍しているゲストの“挑戦”に迫るTOKYO FMのラジオ番組「Dream HEART」（毎週土曜 22:00〜22:30）。 10月18日（土）、25日（土）の放送ゲストは、アーティストの「こっちのけんと」さんです。18日（土）の放送では、最新曲「ごくろうさん」などについて伺いました。こっちのけんとさん1996年生まれ、大阪府出身のこっちのけんとさん。大学在学中に、アマチュ