◇スピードスケート全日本距離別選手権第２日（２５日、長野・エムウェーブ）女子１０００メートルで、山田梨央（直富商事）が、１分１５秒１５で高木美帆（ＴＯＫＩＯインカラミ）に続く２位に入り、３位に入った２４日の女子５００メートルに続き表彰台を確保した。最初の２００メートルをメンバー最速の１７秒８６で入り勢いに乗ると、短距離では珍しくバックストレートをバックハンドで滑り６００メートル通過も２７秒