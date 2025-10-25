ラジオパーソナリティーで、映画評論家の浜村淳（９０）が大腸がん治療のため休養していることが２５日、分かった。所属事務所「一丁目一番地株式会社」がＨＰを更新し「浜村淳の入院・手術に関するお知らせ」とアップした。：：：：：：：平素より弊社所属タレント浜村淳を応援いただき、誠にありがとうございます。この度の検査入院により、浜村淳は医師の診断のもと大腸がんの治療のため手術を受けることとなりました。幸