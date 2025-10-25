◆ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２５第１戦ソフトバンク―阪神（２５日・みずほＰａｙＰａｙ）「６番・左翼」で先発起用された阪神・島田海吏外野手が安打を放った。０―１の５回先頭。ソフトバンクの先発・有原の１３６キロ変化球をはじき返すと、二塁への内野安打とした。続く高寺の４球目には、二盗も決めてチャンスを拡大した。島田は８月８日のヤクルト戦（京セラドーム）以来のスタメン起用。レギュラーシーズンでのスタ