２３日、李叔同生誕１４５周年記念展を見学する来場者。（天津＝新華社記者／周潤健）【新華社天津10月25日】中国天津市の天津博物館で23日、芸術教育家、李叔同（り・しゅくどう）の生誕145周年記念展が開幕した。文化財49点（組）と歴史写真306枚を通して文化・芸術分野への貢献、浙江省杭州での教師生活、出家前後のエピソード、後半生における友人らとの交流などを紹介する。展覧会は同館と李叔同（旧居）記念館が共催し、