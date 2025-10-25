「ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２５、ソフトバンク−阪神」（２５日、みずほペイペイドーム）阪神・島田がスタメン抜てきに応えた。１点を追う五回、先頭で二塁内野安打をマーク。俊足を生かしてセーフとなり、塁上で右拳を握った。続く高寺の打席では二盗を決め、チャンスを拡大した。無死二塁のチャンスだったが、高寺が空振り三振に倒れると、坂本は遊ゴロ。小幡も中飛に打ち取られた。島田は「６番・左翼」でスタメン起用