東京オリンピックのスポーツクライミング女子複合で銀メダルを獲得した野中生萌が、巧みな「折りたたみ術」で難関コースを完登した。各国が苦戦するコースを楽々と攻略した姿にファンたちも大興奮だ。【映像】手足を“ぐにゃり”野中生萌の超絶パフォーマンス世界のトップクライマーが一堂に会する「IFSCクライミンググランドファイナルズ福岡2025」が10月23日に開幕。3日目には『ボルダー』の決勝が行われた。ロープを使わ