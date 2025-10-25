【ジャカルタ＝工藤圭太】体操男子で２０２１年東京五輪王者の橋本大輝（日本生命・セントラルスポーツ）が２５日、ジャカルタで開かれている世界選手権の種目別鉄棒決勝で、銀メダルを獲得した。得点は１４・７３３。冒頭から中盤、終盤と次々に高難度技を成功させたが、着地が止まらず、この種目での２連覇はならなかった。橋本は個人総合で３連覇を達成しており、今大会２個目のメダルで競技を締めくくった。