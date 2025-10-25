「YouTubeを始めてから、自分を俯瞰できるようになったと思います。自分で企画を立てて撮影・編集しているんですけど、こういう表情があるといいなとか、全体のなかで自分のやるべきことを考えるというか」2021年にAKB48を卒業し、ソロ活動を開始した鈴木優香。翌年に開設したYouTubeチャンネルでは、週に2本は必ず動画を上げている。そのため「（本誌の撮影日から4日後の）週末までに1本動画を撮ってアップしないといけなかった