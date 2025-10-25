ファジアーノ岡山は10月25日、J１第35節でFC東京と敵地で対戦し、１−３で敗戦。悔しい２連敗となった。先制される展開も、73分にCKからFW江坂任が頭で合わせてネットを揺らし、１−１と追いついた。ここから流れに乗りたかった。乗らなければいけなかった。しかし、ペースをFC東京に握られてしまった。そして、88分、90分と一瞬の隙を突かれて立て続けに失点。試合終了のホイッスルが鳴った。15位の岡山はこれで８試合未勝