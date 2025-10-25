J１の34節終了時点で、下位４チームの順位と勝点は以下のとおりだった。17位：横浜FM／勝点3418位：横浜FC／勝点3219位：湘南／勝点2620位：新潟／勝点22J２に降格するのは18位から20位の３チーム。10月25日にJ１第35節が開催され、横浜FMが広島に勝利。この結果、25日に試合がなかった新潟との勝点差は15に広がり、新潟の18位以下が確定した。 ３つの降格枠の１つが埋まった。残るは２つ。厳しい状況にあるのが湘南だ