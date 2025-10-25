中国・北京市で男が指紋認証を突破して女性宅に侵入する事件があった。中国メディアの新京報が23日に報じた。被害に遭った焦（ジアオ）さんによると、今月19日、自宅の様子に異変を感じて玄関前の監視カメラを確認したところ、「様子のおかしな男性」が複数回にわたって玄関の指紋認証ロックを解除して自宅に侵入する様子が映っていた。男性は窃盗などはせず、室内で数時間寝ていた。部屋の物が一部荒らされたり、ベッドに小便を漏