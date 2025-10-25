Image: THANKO ガジェットみたいなブランケット。10月も終わりに近付いていますが、なんだか寒い日が続いていますよね。かといって、真冬の暖房器具を出すほどでもないんですよね。ちょっと中途半端な季節の変わり目に、ちょうど良いのがヒーター内蔵のブランケットです。ヒーターが5カ所で発熱サンコーの「ほかまる」は、肌触りの良いフリース素材の5カ所にヒーターが仕込まれたブランケッ